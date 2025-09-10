نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار ترامب السابق يتهم الاتحاد الأوروبي بجر الناتو إلى صراع مفتوح مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي مايكل فلين قادة الاتحاد الأوروبي بالتحايل لإشراك حلف "الناتو" في صراع مفتوح مع روسيا.

وكتب فلين على منصة "X": "الاتحاد الأوروبي عازم بشدة على المواجهة المباشرة مع روسيا ومستعد لاستخدام جميع الأوراق، والتحايل، لإيجاد طريقة تورط الناتو في صراع مع روسيا".

وسبق أن قال أستاذ جامعة جنوب شرق النرويج غلين ديزن إن قادة الاتحاد الأوروبي يريدون تقويض عملية التفاوض والسعي لإشراك الجانب الأمريكي في صراع مع روسيا.

ويواصل قادة الاتحاد الأوروبي وما يسمى بـ "تحالف الراغبين" تسليح أوكرانيا وضخ الأموال لشراء المزيد من الأسلحة، على الرغم من انطلاق المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر أوكرانيا وحلفاؤها باتهام روسيا بتصعيد النزاع، في حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لبدء مفاوضات مباشرة مع فلاديمير زيلينسكي، شريطة الاتفاق مسبقا على أسس تفاوضية ينطلق منها الحوار.