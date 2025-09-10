نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعتزم بحث "حادثة" الطائرات المسيرة مع الرئيس البولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض يراقبان المعلومات حول اختراق مسيرات المجال الجوي البولندي، كما يخطط ترامب للتحدث مع رئيس البلاد كارول ناوروكي.

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض أن "ترامب والبيت الأبيض يراقبان التقارير الواردة من بولندا، وهناك خطط لأن يتحدث الرئيس ترامب مع الرئيس ناوروكي اليوم الأربعاء".

وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الأربعاء إسقاط قواته طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مدعيا أنها "روسية"، دون أن يقدم أي دليل.

وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا أندريه أورداش أن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية.

كما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات نحو الأراضي البولندية باستخدام طائرت مسيرة، مشيرة إلى أن ضرباتها اقتصرت على أهداف عسكرية أوكرانية.