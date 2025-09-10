نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية تسعى لفرض عقوبات على إسرائيل وتعليق جزئي للتجارة معها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها تعمل على فرض عقوبات على إسرئيل وتعليق جزئي للتجارة معها على خلفية حربها في قطاع غزة.

ويسود انقسام عميق داخل الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، حول موقفه من إسرائيل والفلسطينيين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فون دير لاين ستحظى بالأغلبية لتأييد العقوبات ضد إسرائيل وإجراءات تعليق التجارة جزئيا

وجددت إسرائيل دعواتها لنحو مليون شخص لإخلاء مدينة غزة، حيث تقوم بقصف الأبراج السكنية وتصعد هجوما جديدا بهدف السيطرة على أكبر مدينة فلسطينية، والتي تعرضت بالفعل للتدمير جراء غارات سابقة وتعاني من المجاعة.

وأصدرت إسرائيل أوامر لأهالي مدينة غزة بالتوجه جنوبا إلى منطقة آمنة محددة، حيث يقيم بالفعل مئات الآلاف في مخيمات بائسة، وحيث تشن إسرائيل بانتظام عمليات قصف لما تقول إنه أهداف عسكرية.