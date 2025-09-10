العالم اليوم - وزير الخارجية الأميركي يدعو إلى حوار "بناء" مع الصين

انتم الان تتابعون خبر وزير الخارجية الأميركي يدعو إلى حوار "بناء" مع الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 10:19 مساءً - أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، رغبته في إقامة حوار بنّاء مع الصين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني بعد أيام من عرض عسكري ضخم جمع خصوم الولايات المتحدة في بكين.

وقالت وزارة الخارجية ان روبيو أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وانغ يي "أهمية التواصل بشكل منفتح وبناء حول مجموعة من القضايا الثنائية".

روبيو معروف عندما كان سناتورا بخطابه الصارم تجاه الصين، وفي جلسة تأكيد تعيينه حذر من صراع عالمي شامل لمنع بكين من التفوق على الولايات المتحدة باعتبارها القوة العالمية البارزة.

وكان روبيو عقد اجتماعا وديا مع وانغ في يوليو في ماليزيا، كما أشاد الرئيس دونالد ترامب بعلاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ وأعرب عن الأمل في زيارته قريبا.

وألمح ترامب مؤخرا إلى أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصين كما فعل مع الهند بسبب مشترياتها النفطية من روسيا التي تحدت دعوات الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من بين الحاضرين الأسبوع الماضي في عرض عسكري كبير ترأسه شي جين بينغ لإحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، مما دفع ترامب إلى اتهامهم بالتآمر ضد الولايات المتحدة.