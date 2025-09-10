نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء قطر: يجب تقديم نتنياهو للعدالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال مقابلة مع شبكة "CNN" يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن "يقدم للعدالة".

وأضاف محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: "يجب تقديمه للعدالة.. إنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية".

ويتهم نتنياهو إلى جانب وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب تتعلق بجرائم إسرائيل في غزة، وقد نفى رئيس الوزراء وغالانت ارتكاب أي مخالفات.

وصرح وزير الخارجية القطري: "أعتقد أن شخصا مثله يحاول إلقاء محاضرات عن القانون في الحرب، إنه يخرق كل قانون، بل يخرق كل قانون دولي".

وجاءت تصريحات آل ثاني لشبكة "CNN" ردا مباشرا على تحذير نتنياهو لقطر في بيان مصور يوم الأربعاء، قائلا: "إما أن تطردوا حماس أو تقدموهم للعدالة.. وإلا فسنفعل ذلك نحن".