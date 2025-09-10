نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوروبا تتعهد للولايات المتحدة بوقف كامل لشرائها الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت أن الولايات المتحدة حصلت على وعد من أوروبا بوقف كامل لشراء الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2026.

وقال في مقابلة مع قناة "CNBC": "لقد أعلنوا بشكل قاطع أنهم سيوقفون بالكامل استيراد الغاز الروسي بأي شكل من الأشكال بحلول نهاية العام المقبل 2026. حتى نهاية هذا العام، لا يزال من الممكن شراء الغاز الروسي عبر العقود الفورية. كما يمكن شراء الغاز بموجب عقد في عام 2026 من روسيا. ولكن بمجرد حلول الأول من يناير 2027، لن يكون هناك المزيد من شاء الغاز الروسي".

وأضاف رايت أن الولايات المتحدة تنوي تزويد الأسواق الأوروبية بالغاز الأمريكي في شكل غاز طبيعي مسال، مع زيادة أحجام التصدير الحالية.