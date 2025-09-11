العالم اليوم - ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 12:25 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك متأثرا بجراحه إثر إطلاق النار عليه خلال فعالية في ولاية يوتا.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، الأسطوري".

وأضاف: "لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر من تشارلي. كان محبوبا ومحط إعجاب الجميع، وخاصة أنا، والآن رحل عنا".

وتعرض كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه"، لإطلاق نار، الأربعاء، خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، وفقا لما أعلنته المنظمة.

وكان كيرك يتحدث في مناظرة استضافتها منظمته السياسية غير الربحية، وقد قوبلت الفعالية بتباين في الآراء داخل الحرم الجامعي.

وحصلت عريضة إلكترونية تطالب إدارة الجامعة بمنع كيرك من الحضور على نحو ألف توقيع.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو ليس طالبا، مشيرة إلى أن كيرك كان يتحدث أمام حشد كبير عندما تم تعرض لإطلاق نار.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن كيرك، المسؤول في أبرز منظمة ناشطة شبابية يمينية في البلاد، أصيب برصاصة في رقبته أثناء إلقائه كلمة خلال فعالية، وبأنه يعد "أحد أقرب حلفاء ترامب".

وأوضحت أن الشاب أصيب برصاصة أطلقها المنفذ من مركز لوسي، وهو مبنى يبعد حوالي 200 متر عن مكان إقامة الفعالية.

وانتشرت مقاطع فيديو مصورة بالهواتف المحمولة، تظهر أشخاصا يركضون في كل الاتجاهات بعد سماع دوي إطلاق نار، علما أنه لم يعرف بعد الدافع وراء هذا الهجوم.