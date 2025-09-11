العالم اليوم - قطر تصف تصريحات نتنياهو حول استضافتها مكتب حماس بـ"المتهورة"

انتم الان تتابعون خبر قطر تصف تصريحات نتنياهو حول استضافتها مكتب حماس بـ"المتهورة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 01:21 صباحاً - استنكرت قطر، الخميس، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استضافة الدوحة مكتب حركة "حماس".

ووصفت الخارجية القطرية في بيان تصريحات نتنياهو بشأن استضافة الدوحة مكتب حماس بـ"المتهورة".

وقال البيان إن "استضافة مكتب حماس تمت في إطار جهود الوساطة التي طُلبت من الدوحة من قبل واشنطن وإسرائيل".

وأضاف: "نتنياهو يحاول الإيحاء بأن الدوحة كانت تؤوي وفد حماس سرا لتبرير جريمة أدانها العالم أجمع".

ووجه نتنياهو رسالة تحذير إلى قطر، الأربعاء، بعد يوم واحد من ضربة إسرائيلية في الدوحة استهدفت مقر إقامة قادة حركة حماس.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة بالإنجليزية تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "أقول لقطر وكل الدول التي تؤوي إرهابيين: إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة. لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعله نحن".

وتابع نتنياهو: "استهدفنا العقول المدبرة للإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة السابع من أكتوبر. وفعلنا ذلك في قطر التي توفر لهم ملاذا آمنا، تؤوي الإرهابيين، تمول حماس، تمنح قادتها الفيلات الفاخرة، وتمنحهم كل شيء".

والثلاثاء استهدفت ضربة إسرائيلية في الدوحة قادة حركة حماس، أثناء اجتماعهم في مجمع سكني.

ولم تتحدث إسرائيل عن نتائج مؤكدة للعملية، بينما أكدت حماس نجاة قادتها المستهدفين، ومقتل 5 أشخاص في الهجوم.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قد قال الأربعاء، إنه "سيكون هناك رد" على إسرائيل، مضيفا في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنه يعتقد أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة "قضت على أي أمل" للرهائن المتبقين في غزة.

ووصف الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بـ"إرهاب دولة"، مبرزا "لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من هذا العمل... إنه إرهاب دولة.. لقد تعرضنا للخيانة".

وأكد أن "الدوحة تعيد تقييم كل شيء فيما يخص دورها في الوساطة ومستقبل حماس في قطر"، مبرزا أن "منطقة الخليج برمتها في خطر".

وأوضح: "سيكون هناك رد من المنطقة. هذا الرد قيد التشاور والمناقشة حاليا مع شركاء آخرين في المنطقة".