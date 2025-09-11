العالم اليوم - مركبة فضاء تعثر على دليل عن وجود حياة قديمة على المريخ

انتم الان تتابعون خبر مركبة فضاء تعثر على دليل عن وجود حياة قديمة على المريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 02:21 صباحاً - قال علماء يوم الأربعاء إن مركبة الفضاء "بيرسيفرانس" التابعة لوكالة ناسا والموجودة على المريخ كشفت عن صخور في قناة نهر جافة قد تحتوي على علامات محتملة على وجود كائنات حية دقيقة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الزمن الغابر.

وأكد العلماء على الحاجة إلى إجراء تحليل متعمق للعينات التي جمعتها "بيرسيفرانس" هناك، ويفضل أن يكون هذا في مختبرات على الأرض، قبل التوصل إلى أي استنتاجات.

وعلى الرغم من اعترافها بأن التحليل الأخير "ليس بالتأكيد الجواب النهائي"، قالت نيكي فوكس، رئيسة بعثة العلوم بوكالة ناسا، إن هذا التحليل هو "الأقرب الذي وصلنا إليه فعليا نحو اكتشاف حياة قديمة على كوكب المريخ".

وتجوب مركبة الفضاء "بيرسيفرانس" المريخ منذ 2021، ولا يمكنها اكتشاف الحياة بشكل مباشر، سواء في الماضي أو الحاضر.

وبدلا من ذلك، تحمل مثقابا لاختراق صخور وأنابيب لتخزين العينات المجمعة من الأماكن التي يُعتقد أنها الأنسب لاستضافة الحياة قبل مليارات السنين.

ويجري تجهيز العينات لنقلها إلى الأرض في خطة طموحة متوقفة مؤقتا في الوقت الذي تبحث فيه وكالة ناسا عن خيارات أرخص وأسرع.