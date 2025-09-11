العالم اليوم - "البنتاغون" يوافق على حزمة مساعدات أمنية للبنان

انتم الان تتابعون خبر "البنتاغون" يوافق على حزمة مساعدات أمنية للبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 02:21 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان تقدر قيمتها بنحو 14.2 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أن الحزمة ستعزز قدرات الجيش اللبناني على تفكيك مخابئ الأسلحة والبنية التحتية العسكرية للجماعات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله.

وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، قد قال الثلاثاء، إن الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بموجب خطة أعدها تطبيقا لقرار الحكومة بهذا الشأن.

وقال رجي لوكالة فرانس برس إن قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تتضمن الأولى منها "ثلاثة أشهر.. ينتهي حصر السلاح نهائيا خلالها في جنوب الليطاني بالكامل".

وأوضح رجي أن هذه المرحلة ينبغي أن تطبّق بحلول نهاية نوفمبر 2025 لـ"ينتهي حصر السلاح نهائيا، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا مظاهر مسلحة" في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أي على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

وتدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر بعد قرابة السنة من مواجهة دامية، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.