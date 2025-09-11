العالم اليوم - فيديو: الجيش السوري يقصف مواقع لـ"قسد" في حلب

انتم الان تتابعون خبر فيديو: الجيش السوري يقصف مواقع لـ"قسد" في حلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وصرحت إدارة الإعلام والاتصال وزارة الدفاع السورية لـ"دوت الخليج" في وقت سابق من مساء الأربعاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "شنت بشكل غير مسؤول ومفاجئ حملة قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، في ريف حلب الشرقي، مستهدفة منازل الأهالي في قرى: الكيارية، رسم الأحمر، وحبوبة كبير بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين".

وأوضحت الإدارة لـ"دوت الخليج" أنه "بعد تصعيد قوات قسد على منازل الأهالي شرق حلب ومقتل وإصابة عدد من المدنيين، استنفرت قوات الوزارة المنتشرة في المنطقة وبدأت باستهداف مصادر النيران".

وأكدت الإدارة أن وزارة الدفاع "تقف أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولن تدخر جهدا في هذا السبيل".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد قالت أن قوات "قسد" استهدفت براجمات الصواريخ وقذائف الهاون عددا من المناطق ومنازل الأهالي بريف حلب الشرقي.

ووفقما ذكرت "سانا" فإن قصف "قسد" منازل الأهالي بقرية الكيارية شرق حلب، أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين بينهم طفل.

وأكدت "سانا" أن "قسد" استهدفت محيط بلدة الخفسة بريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، ومنازل الأهالي براجمات الصواريخ في قرية رسم الأحمر شرق حلب.

وتستهدف "قسد" عددا من المناطق بريف حلب حيث قامت نهاية الشهر الماضي باستهداف قرية تل ماعز شرق حلب بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ، حسبما ذكرت "سانا".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد حذرت "قسد" الشهر الماضي من أن استمرار عمليات التسلل والقصف والاستفزاز سيؤدي إلى "عواقب"، داعية القوات إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية والتوقف عن استهداف عناصر الجيش والأهالي في حلب وريفها الشرقي.