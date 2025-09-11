العالم اليوم - كيف يضرّ الإفراط في استعمال معقمات اليدين بصحتك؟

انتم الان تتابعون خبر كيف يضرّ الإفراط في استعمال معقمات اليدين بصحتك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

يعتقد أغلب الأشخاص أن استعمال مطهرات ومعقمات اليدين بديل آمن للماء والصابون، إلا أن تقريرا نبّه إلى أن الإفراط في استعمال هذه المواد قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة.

واستعرض موقع "فيري ويل هيلث"، بعض الأضرار التي قد يسببها الإفراط، أو سوء استعمال المطهرات مثل:

تهيج الجلد

يمكن للمطهرات التي تحتوي على الكحول أن تؤثر سلبا على البشرة، خاصة عند استخدامها بشكل متكرر وبكميات كبيرة.

وقد تسبب هذه المطهرات أعراضا تشمل التقشر، والجفاف، والتشقق، والاحمرار، والتنميل والصدفية، أو الأكزيما، وحتى التهابات الجلد.

كما أن المعقمات التي تحتوي على زيوت عطرية قد تهيج الجلد أيضا.

أضرار بالجهاز المناعي

من المحتمل أن يؤدي كثرة استعمال المطهرات إلى قتل البكتيريا الضارة والمفيدة على اليدين، مما يزيد خطر الإصابة بالأمراض.

تهيج العينين

لدخول مطهر اليدين إلى العينين أضرار جسيمة، خاصة إذا دخل بكميات كبيرة، وتشمل آثاره الجانبية: التهيج وعدم الشعور بالراحة، إلى جانب جفاف العين وتورم القرنية.

آثار قوية على الرئتين

أشار تقرير موقع "فيري ويل هيلث" إلى أن استنشاق مطهر اليدين، خاصة المليء بالكحول، قد يسبب الصداع والدوخة والغثيان.

وكشف الموقع أن استنشاق مادة "كلوريد البنزالكونيوم"، التي تعد المكوّن الرئيسي في المطهرات الخالية من الكحول، قد يؤدي إلى إصابة الرئتين أو التهابها، إلى جانب السعال، والصفير والشعور بضيق في الصدر.

التعرض لمواد سامة

تحتوي بعض منتجات التطهير والتعقيم على مكونات أثبتت الأبحاث أنها سامة، خصوصا عند استخدامها بكثرة.

وينصح الخبراء، بتقليل استخدام مطهر اليدين لتجنب تهيج الجلد، ومحاولة استعمال الصابون والماء ما أمكن.