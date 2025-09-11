العالم اليوم - "الشاي" يجمع الملك تشارلز بابنه هاري.. وينهي جفاء 20 شهرا

انتم الان تتابعون خبر "الشاي" يجمع الملك تشارلز بابنه هاري.. وينهي جفاء 20 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 08:16 صباحاً - احتسى الأمير هاري الشاي مع الملك تشارلز، الأربعاء، في أول لقاء بينهما منذ 20 شهرا، فيما قد تكون خطوة أولى نحو إنهاء الخلاف العلني بين الأب والابن.

وكان آخر لقاء بين هاري، دوق ساسكس، ووالده في فبراير 2024، بعد وقت قصير من الإعلان عن خضوع الملك للعلاج من نوع لم يتم الكشف عنه من السرطان.

وأكد قصر بكنغهام أن تشارلز (76 عاما) تناول الشاي في قصر كلارنس هاوس بلندن مع ابنه الأربعاء.

وسافر هاري (40 عاما) مباشرة إلى إحدى فعاليات ألعاب إنفيكتوس في لندن بعد الاجتماع.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن والده، أجاب هاري قائلا: "نعم، إنه رائع، شكرا لك".

وسافر هاري إلى بريطانيا يوم الإثنين من أجل سلسلة من الارتباطات. وزار في وقت سابق من الأربعاء مركزا بحثيا متخصصا في تحسين علاج ضحايا الانفجارات.

ومنذ انتقال هاري وزوجته الأميركية ميغان إلى كاليفورنيا عام 2020، حيث يعيشان الآن مع طفليهما، ظلا ينتقدان العائلة المالكة ومؤسستها بشدة في المقابلات والأفلام الوثائقية التلفزيونية وكذلك في السيرة الذاتية لهاري.