"أين خليل الحية وكيف حاله؟".. رد حاسم من رئيس وزراء قطر

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا لسيادة دولة محايدة تقوم بدور الوساطة.

انتقاد مباشر لنتنياهو

رئيس الوزراء القطري تساءل: «هل سمعتِ من قبل عن دولة محايدة تتعرض لهجوم لمجرد استضافتها محادثات أحد أطراف النزاع؟».

وأوضح أن ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود المنطقة إلى «عالم فوضوي»، داعيًا المجتمع الدولي إلى اختيار بين النظام القائم على القواعد أو الفوضى المطلقة.

تفاصيل الضحايا القطريين والفلسطينيين

وكشف آل ثاني أن أول ضحايا الهجوم كان ضابطًا قطريًا يبلغ من العمر 22 عامًا كان مكلفًا بحماية المنشأة المستهدفة، بالإضافة إلى فلسطينيين آخرين يعملون في مهام كتابية.

مصير خليل الحية ومكانه.. شاهد رد رئيس وزراء قطر على مذيعة CNN وما كشفه عن ضحايا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت بعض قيادات حماس في الدوحة https://t.co/eToebIEse8 — CNN بالعربية (@cnnarabic) September 11, 2025

— CNN بالعربية (@cnnarabic)

وأشار إلى وجود مصابين آخرين بينهم قطريون، بعضهم في حالة حرجة للغاية.

موقف قطر من استهداف قيادات حماس

وعن سؤال مذيعة «سي إن إن» حول مصير القيادي في حركة حماس خليل الحية، رد رئيس الوزراء القطري قائلًا: «حتى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي عن مكانه، وهل تتوقعين أن أعلن ذلك اليوم؟»، مؤكدًا أن بلاده ما زالت تحقق في ملابسات الهجوم وتداعياته.