نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكالمة حادة.. ترامب يعنف نتنياهو بسبب هجوم الدوحة: «قرار غير حكيم» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية حادة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الضربة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب الصحيفة، أبدى ترامب غضبًا شديدًا من استهداف أراضي دولة تُعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، خاصة أن قطر كانت تقوم بجهود وساطة لإنهاء حرب غزة.

انتقاد مباشر لقرار نتنياهو

وأكد ترامب خلال الاتصال أن قرار نتنياهو باستهداف قادة حركة حماس في الدوحة لم يكن قرارًا حكيمًا، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع الإقليمية وإضعاف فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

تصريحات نتنياهو وتحذيراته للدوحة

ورغم الانتقادات الأمريكية، صعّد نتنياهو لهجته في خطاب علني، موجهًا تهديدًا مباشرًا لقطر بقوله:

«إما أن تطردوا قادة حماس أو تقدموهم للعدالة، وإذا لم تفعلوا ذلك فسوف نفعل نحن».

تداعيات الموقف

المكالمة الحادة بين ترامب ونتنياهو تعكس حالة التوتر بين واشنطن وتل أبيب بعد الهجوم الأخير على قطر، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الدور القطري كوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، خصوصًا في ظل تصاعد الإدانات الدولية ضد التصعيد الإسرائيلي.