مسيرات روسية تخترق أجواء بولندا .. واتصالات بين وارسو والناتو

وارسو ـ وكالات: ندّد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بالاستفزاز على نطاق واسع، بعد اعتراض «مسيّرات روسية» أطلقتها موسكو في إطار هجوم جوي واسع على أوكرانيا المجاورة.
وقال توسك «شهدنا انتهاكا للمجال الجوي البولندي من خلال عدد مهم من الطائرات المسيّرة الروسية»، معتبرا أن ذلك «استفزاز على نطاق واسع». وقال إنه تحدث إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو) مارك روته، بعد دخول أكثر من 12 طائرة بدون طيار المجال الجوي البولندي. وأضاف توسك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس «لقد أبلغت الأمين العام للناتو بالوضع الراهن والإجراءات التي اتخذناها ضد الأجسام التي انتهكت مجالنا الجوي. ونحافظ على اتصال دائم».
