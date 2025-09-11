نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: أكثر من 200 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة إلى جنوب القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمنيين، إن أكثر من 200 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".