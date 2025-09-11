نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لتنفيذ عمليات في ريف دمشق بالقرب من الجولان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لتنفيذ عمليات في ريف دمشق بالقرب من الجولان.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".