نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة تبحث الرد على الغارات الإسرائيلية الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دولة قطر يوم الأحد المقبل الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، استعدادًا لانعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق الريتز كارلتون في الدوحة.

ويعقب الاجتماع بدء فعاليات القمة رسميًا خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2025 في فندق الشيراتون.

خلفية عن التصعيد الإسرائيلي الأخير

تأتي القمة في ظل تصعيد خطير بالمنطقة، بعد أن شهدت العاصمة القطرية انفجارات متتالية مساء الثلاثاء الماضي، نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبانٍ سكنية كان يقيم فيها قياديون من حركة حماس.

أضرار مادية واسعة وإدانات دولية

أسفر الهجوم عن أضرار مادية كبيرة في المباني المستهدفة والمناطق المحيطة، كما أثار موجة إدانات عربية ودولية، اعتبرته تطورًا خطيرًا وغير مسبوقًا في مسار الصراع بالمنطقة.

جدول أعمال القمة

من المتوقع أن تبحث القمة سبل الرد العربي والإسلامي على الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى آليات التنسيق المشترك لمواجهة التصعيد وحماية الأمن الإقليمي.

كما ستناقش القمة الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية والإسلامية في دعم الاستقرار ومساندة الشعب الفلسطيني.