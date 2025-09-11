نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو تشارلي كيرك الذي أعلن ترامب وفاتة بعد إطلاق النار عليه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أسم تشارلي كيرك مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عقب حادث اغتياله، والذي يعد من أبرز الموالين لترامب والداعمين لإسرائيل، بعد حادث إطلاق النار عليه خلال تجمع بإحدى جامعات ولاية يوتا الأمريكية.

لحظة قتل تشارلي كيرك

وتُظهر مقاطع الفيديو من موقع الحادث إطلاق نار أعقبه صراخ، حيث شوهد كيرك وهو ينهار على المنصة، حيث كان يُجري نقاشًا مع الجمهور.

وصرّح شاهد عيان لشبكة «CNN»، أن كيرك أُصيب برصاصة في رقبته، ووفقًا للتقارير، لم يكن هناك أي حراسة أمنية عند مدخل فعالية كيرك.

اغتيال أبرز الداعمين لإسرائيل

ووفقا للقناة العبرية، قُتل الناشط الجمهوري تشارلي كيرك، في بالرصاص في جامعة وادي يوتا بولاية يوتا، خلال فعالية جماهيرية كان يُشارك فيها في مناظرة مع الديمقراطيين.

ووفقًا لمقاطع فيديو من موقع الحادث، أُصيب كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، وهو من أشدّ المؤيدين لإسرائيل وأحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برصاصة في رقبته.

إعلان الحداد في أمريكا

ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وقبيل الإعلان عن وفاته، عبر كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال وترامب، ونائبه جيه دي فانس عن تمنياتهم له بالشفاء، إلا أنه أُعلن عن وفاته بعد نحو ساعتين.

وقال ترامب عبر منصته على منصة «تروث سوشيال»: «تكريمًا لتشارلي كيرك، الوطني الأمريكي العظيم حقًا، أُمر بإنزال (تنكيس الأعلام) جميع الأعلام الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى نصف السارية حتى مساء الأحد الساعة 6 مساءً».

عُرف كيرك بتأييده الشديد لإسرائيل، حتى أنه حضر افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس، حسب القناة 12 العبرية.

من هو تشارلي كيرك؟

تشارلي كيرك (Charlie Kirk) هو ناشط سياسي أمريكي محافظ، من مواليد 14 أكتوبر 1993، ويُعد واحدًا من أبرز الوجوه الشبابية في التيار اليميني بالولايات المتحدة.