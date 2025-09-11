العالم اليوم - قطر تشيع القتلى الستة ضحايا الهجوم الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر قطر تشيع القتلى الستة ضحايا الهجوم الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 01:20 مساءً - تشيع قطر، الخميس، ضحايا القصف الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مقر إقامة مسؤولين من حركة حماس في الدوحة، الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان عبر منصة "إكس": "تعلن وزارة الداخلية أن صلاة الجنازة على شهداء الاستهداف الإسرائيلي (...) ستقام عصر يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارون الثرى في مقبرة مسيمير".

وضربت إسرائيل الدوحة الثلاثاء مستهدفة قادة في حركة حماس، لكن الحركة قالت إن كبار مسؤوليها نجوا، بينما قتل 5 من أعضائها إضافة إلى عنصر في قوات الأمن القطرية.

وأوضحت حماس أن القتلى هم همام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لباد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسون.

كذلك، قتل الوكيل عريف القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.

وفي مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يستطيع تأكيد مصير الحية.

واعتبر رئيس الوزراء أن الهجوم "أنهى كل أمل بشأن الرهائن في غزة"، مؤكدا أن قطر "تعيد تقييم كل شيء" يتعلق بدورها كوسيط رئيسي في المحادثات بين إسرائيل وحماس.

وكانت الدوحة استضافت جولات عدة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، وتستضيف المكتب السياسي لحماس منذ عام 2012 بمباركة من واشنطن، التي سعت للإبقاء على قناة اتصال مع الحركة.

وقال وزير الخارجية القطري إنه يأمل برد جماعي إقليمي على الهجوم، وأن مؤتمرا عربيا إسلاميا سيعقد في الدوحة لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.

ودُفن رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر، بعدما اغتالته إسرائيل في طهران في يوليو 2024.