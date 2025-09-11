نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر وتونس تؤكدان دعمهما لإنشاء دولة فلسطين وتتفقان على استقرار ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني، أن المباحثات بين الجانبين ركزت على القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد مدبولي على أن مصر وتونس تدعمان بشكل كامل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيدًا بالاعترافات المتزايدة من عدد من الدول بحق إنشاء دولة فلسطين، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

اتفاق على وحدة واستقرار ليبيا

وخلال اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن الجانبين اتفقا على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية ورفض أي تدخلات خارجية.

كما جددت مصر وتونس التزامهما الكامل بدعم الأشقاء في ليبيا من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بما يحقق وحدة المؤسسات ويعيد الاستقرار للدولة الليبية.

تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، أشار مدبولي إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر وتونس لا يتجاوز نصف مليار دولار، وهو رقم لا يعكس طموحات الشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على مضاعفة هذا الرقم خلال العامين المقبلين من خلال شراكات استثمارية متبادلة ومشروعات مشتركة تستهدف السوق الإفريقي وتدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين.

توقيع مذكرات تفاهم جديدة

وشهدت فعاليات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الاستثمار، الشباب والرياضة، الشئون الاجتماعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الجانبين إلى توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.