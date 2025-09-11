العالم اليوم - بعد هجوم الدوحة.. أمير قطر يتلقى رسالة من السيسي

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم الدوحة.. أمير قطر يتلقى رسالة من السيسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 02:21 مساءً - تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر إقامة وفد حماس في الدوحة، الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي توجه إلى الدوحة، الخميس، للإعراب عن تضامن مصر الكامل مع قطر، وبحث سبل التعامل مع التصعيد الإسرائيلى الخطير وتنسيق المواقف.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، نقل عبد العاطي رسالة السيسي للشيخ تميم بن حمد، خلال استقبال أمير قطر له بمكتبه في الديوان الأميري.

ونقل وزير الخارجية المصري للأمير تميم "تحيات السيسي، وتأكيده موقف مصر الرافض لأي عمل يمس أمن قطر واستقرارها وسيادتها، وإدانته للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الدوحة، الذي يعد خرقا للقانون الدولي".

كما أكد عبد العاطي "وقوف مصر وتضامنها مع قطر وشعبها، ودعمها الكامل لأي قرار تتخذه".

وحمّل أمير قطر وزير الخارجية المصري تحياته إلى الرئيس المصري، معربا عن "شكره وتقديره للسيسي على مشاعره الأخوية الصادقة ومساندة مصر الشقيقة لدولة قطر".

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.