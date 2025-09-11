العالم اليوم - نتنياهو: نقف بوجه جميع أعدائنا.. ونعمل بلا خوف

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: نقف بوجه جميع أعدائنا.. ونعمل بلا خوف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 02:21 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده تعمل "بلا خوف وتقف في وجه جميع أعدائها".

وذكر نتنياهو، خلال حضوره الحفل السنوي لمعاهد "نتساح يهودا" والمعاهد الدينية الحريدية: "ليعلم جميع أعدائنا أننا نقف في وجههم، كما فعلنا أمس أيضا في اليمن".

وأضاف: "في اليمن هناك بعض من لن يعلموا، لأنهم لم يعودوا بيننا، كثير منهم".

وتابع: "لكننا نعمل بلا خوف وبإيمان كبير لضمان خلود إسرائيل".

ويأتي حديث نتنياهو بعد يوم واحد من إعلان الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على منشآت عسكرية مرتبطة بالحوثيين في اليمن.



وأعلنت مصادر تابعة للحوثيين مقتل 35 شخصا في الغارات التي تم شنها على العاصمة صنعاء وعلى محافظة الجوف، الأربعاء.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون بانتظام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات على مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.

