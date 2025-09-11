العالم اليوم - حماس: إسرائيل تسعى لإفشال مساعي إنهاء حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس: إسرائيل تسعى لإفشال مساعي إنهاء حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 05:22 مساءً - أصدرت حماس بيانا مصورا، الخميس، هو الأول بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر إقامة قادة الحركة في الدوحة، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في البيان، إن إسرائيل تسعى لإفشال كل مساعي إنهاء الحرب في غزة.

واعتبر أن "إسرائيل تبحث عن صورة نصر وهمي بعد فشلها في غزة"، و"لن تنجح في تغيير مواقفنا".

وقال برهوم إن "الهجوم الإسرائيلي اعتداء صارخ على سيادة قطر وإعلان حرب ويهدد استقرار المنطقة ويعرض الأمن الإقليمي للخطر".

كما تعهد برهوم بمواصلة القتال ضد إسرائيل، وحث "القادة العرب على اتخاذ خطوات قانونية وسياسية ضد إسرائيل".

وتابع: "الهجوم الإسرائيلي استهدف قيادات الحركة أثناء بحث مقرح ترامب لوقف إطلاق النار.. هذا الهجوم لن يغير شروط الحركة لإنهاء حرب غزة".