العالم اليوم - الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية بشأن قطر

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية بشأن قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 05:22 مساءً - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن "أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي"، وأن "أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك".

وشددت الوزارة على "رفض دولة الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر".

وأكدت أن "استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة".

والأربعاء حذر نتنياهو قطر من أنه "عليها إما طرد مسؤولي حركة حماس أو تقديمهم للعدالة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك فإننا سنفعل ذلك".

وأتى تحذير نتنياهو بعد يوم من توجيه إسرائيل غارة جوية على الدوحة، استهدفت مقر إقامة قادة حركة حماس أثناء مناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.