نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكاشينكو يطلق سراح 14 أجنبيا تلبية لطلب من ترامب ولأسباب إنسانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن في بيلاروس أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أصدر عفوا عن 14 مواطنا أجنبيا أدينوا بتهم تتعلق بالتجسس تلبية لطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولأسباب إنسانية.

وجاء هذا القرار بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "بادرة حسن نية واستنادا إلى مبادئ إنسانية".

وجاء في بيان العفو:

"بناء على طلب من رئيس الولايات المتحدة وعدد من رؤساء الدول الأخرى، وفي إطار بادرة حسن نية واستنادا إلى المبادئ الإنسانية، اتخذ رئيس جمهورية بيلاروس قرارا بالعفو عن مجموعة من المواطنين الأجانب المحكوم عليهم بتهم التجسس، أو المشاركة في أعمال إرهابية أو متطرفة، أو جرائم أخرى على أراضي جمهورية بيلاروس. شمل العفو 14 مواطنا أجنبيا: ستة منهم من ليتوانيا، واثنان من لاتفيا، واثنان من بولندا، واثنان من ألمانيا، ومواطن واحد من فرنسا، وآخر من المملكة المتحدة".

وأعلنت ناتاليا آيزمونت السكرتيرة الصحفية للرئيس البيلاروسي في وقت سابق أن سلطات بلادها أطلقت سراح الأمريكي يوري زينكوفيتش المدان بتدبير محاولة انقلاب في بيلاروس.

وأعرب ممثل الرئيس الأمريكي جون كول خلال لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك اليوم عن رغبة الولايات المتحدة الجدية بتطبيع العلاقات مع بيلاروس