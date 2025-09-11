نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن يمنح المؤثر الأمريكي تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، أنه سيمنح المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الذي اغتيل الأربعاء بولاية يوتا، أرفع وسام مدني في البلاد.

وقال ترامب خلال احتفال في البنتاغون لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح قريبا وسام الحرية الرئاسي لتشارلي كيرك".

ووصف الرئيس الأمريكي كيرك بأنه "عملاق جيله" و"بطل حريته".

وفي كلمة البداية خلال فعالية في البنتاغون لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، قال ترامب: "قبل أن نبدأ، اسمحوا لي أن أعبر عن مدى الرعب والحزن الذي شعر به الكثير من الأمريكيين إزاء الاغتيال الشنيع لتشارلي كيرك.. كان تشارلي عملاقا من جيله، مناصرا للحرية، ومصدر إلهام لملايين البشر".

وأضاف: "صلواتنا مع زوجته الرائعة إريكا وأطفاله الرائعين.. أناس رائعون.. نفتقده بشدة، لكنني على يقين بأن صوت تشارلي والشجاعة التي زرعها في قلوب عدد لا يحصى من الناس وخاصة الشباب، سيظلان خالدين".

وشارك كيرك في تأسيس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، وهي منظمة محافظة مؤثرة نشطت في المدارس الثانوية والجامعات لحشد الشباب المحافظين.

وكان كيرك، البالغ من العمر 31 عاما، شخصية بارزة في وسائل الإعلام المحافظة، وقدم بودكاسته الخاص.

كما أنه كان حليفا مقربا لترامب والعديد من الآخرين في دائرته، بما في ذلك نائب الرئيس جيه دي فانس، حيث لعب دورا مؤثرا في حث ترامب على اختيار فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس وأعضاء عائلة ترامب