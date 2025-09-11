نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تدين تصريحات نتنياهو العدوانية وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدوانية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدة أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الموقف الإماراتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا على خلفية التهديدات الإسرائيلية، ما يبرز أهمية المواقف الخليجية الموحدة في حماية الأمن القومي المشترك ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

بيان وزارة الخارجية الإماراتية

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن أي اعتداء على دولة خليجية يُعد اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك، وهو ما يستدعي موقفًا رادعًا من المجتمع الدولي.

وجاء في البيان أن دولة الإمارات ترفض بشكل قاطع التصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر، معتبرة أن هذه التصريحات لا تخدم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

رفض التصعيد ودعوة للاستقرار

شددت الإمارات على أن استمرار النهج الاستفزازي والعدواني من جانب الحكومة الإسرائيلية يقوض فرص تحقيق الاستقرار الإقليمي، ويدفع المنطقة إلى مسارات بالغة الخطورة قد تهدد الأمن والسلم الدوليين. ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية من أجل تجنب أي تصعيد جديد.