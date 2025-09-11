العالم اليوم - "الحسناء الأرجنتينية" تكسر صمتها وتكشف تفاصيل علاقتها بيامال

انتم الان تتابعون خبر "الحسناء الأرجنتينية" تكسر صمتها وتكشف تفاصيل علاقتها بيامال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 09:28 مساءً - كشفت المغنية الأرجنتينية الحسناء نيكي نيكول، تفاصيل جديدة بشأن علاقتها بنجم برشلونة الصاعد لامين يامال.

وقالت نيكي أثناء حضورها عرض أزياء في برشلونة، إنها وقعت في حب اللاعب الإسباني، مشيرة إلى أنها تشعر بـ"سعادة غامرة" معه.

وأضافت: "أنا سعيدة جدا في برشلونة. أشعر بالكثير من الحب من الناس. أود أن أشكر الجميع. هذه أول مرة أحضر فيها عرض أزياء هنا. أنا سعيدة جدا. هذا يعني لي الكثير"، وفقا لما نقلته صحيفة "صن" البريطانية.

وتابعت: "أنا سعيدة، أولا بسبب الدعوة وثانيا لأنني هنا مع نجوم رائعين أعجبت بهم كثيرا وأتطلع إلى لقائهم".

كما كشفت المطربة، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو، أن يامال يعلمها اللغة الكتالونية، مشيرة إلى أن عبارة "أحبك" هي المفضلة لديها في هذه اللغة.

وأوضحت أن "الفرح والإخلاص والمودة" هم مفتاح العلاقة الناجحة معها، وفقا لما نقلته ذات الصحيفة.

وانتشرت الشائعة حول علاقة يامال، الذي يبلغ من العمر 18 سنة، ونيكول البالغة 25 سنة، في بداية الصيف، عندما حضرت حفلة عيد ميلاده الثامن عشر، في يوليو الماضي.

وأكد يامال علاقتهما في أغسطس الماضي، بعد نشره صورة لهما بمناسبة عيد ميلادها الخامس والعشرين.

وفي أوائل سبتمبر الجاري، ذكرت تقارير صحفية أن يامال انفصل عن نيكول.

لكن منير يامال والد النجم الإسباني نفى هذه التقارير، بعد نشره صورة لنجله رفقة نيكول مصحوبة برمز قلب، على منصة "إنستغرام".