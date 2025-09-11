العالم اليوم - "هاكر" تركي ينشر صورة من مكالمة فيديو مع وزير دفاع إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر "هاكر" تركي ينشر صورة من مكالمة فيديو مع وزير دفاع إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 09:28 مساءً - حصل "هاكر" تركي على رقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الشخصي، وأجرى معه مكالمة فيديو قصيرة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن كاتس أجاب على مكالمة الفيديو، وبمجرد أن بدأ الهاكر التركي بسبه أغلق وزير الدفاع الخط.

لكن المتصل التركي التقط لقطة شاشة لكاتس، ونشرها على الإنترنت مع رقم هاتفه، حسب الصحيفة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد "لمس وزير الدفاع بالخطأ زر الرد على مكالمة الهاكر التركي، التي دامت ثوان قليلة".

وأشارت إلى أنه تلقى آلاف رسائل الكراهية والتهديدات بالقتل بعد هذه المكالمة.

ويحتفظ كاتس بنفس الرقم الهاتفي منذ سنوات، رغم أنه تعرض للتسريب سابقا، وفق "تايمز أوف إسرائيل".

وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي على الحادثة بالقول: "عصابات (متطرفة) منظمة من دول مختلفة حول العالم تتصل بهاتفي الشخصي غير المصنف، وتترك رسائل كراهية وتهديدات".

وتابع: "ليواصلوا الاتصال والتهديد، وسأواصل إصدار الأوامر بتصفية قادتهم الإرهابيين".