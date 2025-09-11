نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بالصور جنازة مهيبة في الدوحة لشهداء القصف الإسرائيلي.. ظهور بارز للدكتور خليل الحية وقيادات الحركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، مراسم تشييع جنازة ضحايا الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في مسجد محمد بن عبدالوهاب، بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين والقيادات القطرية والفلسطينية.

بيان وزارة الداخلية القطرية حول الجنازة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن صلاة الجنازة على ضحايا الاستهداف الإسرائيلي، ومن بينهم شهيد الواجب الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي "لخويا"، أُقيمت عقب صلاة العصر بمسجد محمد بن عبدالوهاب، على أن يُوارى الشهداء الثرى في مقبرة مسيمير.

تعزية رسمية ومواساة للأسر

قدمت وزارة الداخلية القطرية خالص تعازيها ومواساتها إلى أسر الشهداء وذويهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن أجهزتها المختصة تواصل اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات داخل البلاد.

حماس تعلن هوية الشهداء

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان رسمي، استشهاد خمسة من أعضائها إلى جانب أحد عناصر الأمن القطري، خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أحد مقرات الحركة في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، بينما نجا قادة الصف الأول من الاستهداف.

وكشفت الحركة أن الشهداء هم:

همام خليل الحية (نجل رئيس الوفد المفاوض في حماس).

جهاد لباد (مدير مكتب الحية).

عبدالله عبدالواحد (مرافق).

أحمد مملوك (مرافق).

مؤمن حسون (مرافق).

حضور قيادات حماس في التشييع

وشهدت مراسم التشييع حضور عدد من القيادات البارزة في الحركة، بينهم القيادي أسامة حمدان والقيادي عزت الرشق، اللذان ظهرا علنًا في الصفوف الأولى خلال الجنازة، في رسالة تؤكد استمرار حضور الحركة في الساحة السياسية والإقليمية رغم الاستهداف المباشر.