العالم اليوم - الحكم على بولسونارو بالسجن 27 عاما.. وترامب: كان رجلا صالحا

الحكم على بولسونارو بالسجن 27 عاما.. وترامب: كان رجلا صالحا

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 03:24 صباحاً - وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إدانة القضاء البرازيلي الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة تدبير محاولة انقلابية بأنها "مفاجئة للغاية"، وذلك بعد أسابيع من الضغوط الشديدة التي مارستها واشنطن على برازيليا لتجنيب حليفه هذا المصير.

وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين إنه "من المفاجئ للغاية أن يحدث هذا الأمر. إنه يشبه حقا ما حاولوا فعله بي"، في إشارة إلى مشاكله القضائية السابقة، مضيفا "لقد عرفته رئيسا للبرازيل. لقد كان رجلا صالحا".

وحكمت هيئة من قضاة المحكمة العليا البرازيلية الخميس على بولسونارو بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر، وذلك بعد إدانته بمحاولة انقلاب للبقاء في منصبه على الرغم من هزيمته في انتخابات عام 2022.

ويخضع بولسونارو، الذي لطالما نفى ارتكاب أي مخالفات، حاليا للإقامة الجبرية في برازيليا، ويمكنه استئناف الحكم.

ووجد أربعة من القضاة الخمسة الذين ينظرون القضية في الهيئة أن السياسي اليميني المتطرف مذنب في خمس تهم.

وهاجم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حكم الإدانة "الظالم" الذي أصدرته المحكمة العليا البرازيلية بحقّ بولسونارو، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستردّ بما يتناسب" مع "حملة الاضطهاد هذه".

وكتب روبيو على منصة إكس إن "المحكمة العليا البرازيلية حكمت ظلما بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو"، مضيفا أن الولايات المتحدة التي سبق لها وأن فرضت رسوما جمركية ضخمة على أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية بسبب محاكمة حليف رئيسها ترامب "ستردّ بما يتناسب مع حملة الاضطهاد هذه".