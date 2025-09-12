العالم اليوم - قلق أميركي من تداعيات ضربة إسرائيل في قطر على "محادثات غزة"

انتم الان تتابعون خبر قلق أميركي من تداعيات ضربة إسرائيل في قطر على "محادثات غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 05:16 صباحاً - أفاد موقع "بوليتيكو"، الجمعة، بوجود توقعات بأن يلتقي رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو وآخرين.

وقال الموقع نقلا عن شخص مقرّب من فريق الأمن القومي للرئيس ترامب ومسؤول أميركي، إن "ترامب وكبار مساعديه يتساءلون عما إذا كان بنيامين نتنياهو يتعمد تخريب محادثات وقف الحرب في غزة".

وأضاف الموقع أن هناك "قلقا أميركيا من إجهاض محادثات وقف إطلاق النار بعد الضربة الإسرائيلية في قطر".

وطالب ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعدم مهاجمة قطر مجددا، وفقا لموقع "أكسيوس".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن قراره باستهداف حركة حماس داخل قطر لم يكن قرارا حكيما.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال ما وصفته الصحيفة باتصال هاتفي "حاد" يوم الثلاثاء عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات لحماس في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا للصحيفة، فقد ردّ نتنياهو بأن الفرصة كانت قصيرة لشن الهجمات وأنه استغلها.

وأضافت الصحيفة أن اتصالا ثانيا جرى بينهما في وقت لاحق من الثلاثاء وكان وديا، وسأل ترامب فيه نتنياهو عما إذا كان الهجوم قد نجح.

وكان ترامب قد أعلن أنه "ليس سعيدا" بالغارة، التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء واستهدفت اجتماعا لقادة حماس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به"، مضيفا "وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وأشار إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".