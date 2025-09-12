العالم اليوم - تقارير: ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر الجمعة

انتم الان تتابعون خبر تقارير: ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر الجمعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 08:20 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الجمعة، في البيت الأبيض.

وأفاد موقعا بوليتيكو وأكسيوس بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بالرئيس الأميركي ونائب الرئيس جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأميركيين الكبار.

ومن المتوقع أن يناقش معهم الهجوم الإسرائيلي على بلاده ووضع محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متصاعد.

وحاولت إسرائيل قتل قيادات سياسية من حركة حماس في الهجوم الذي شنته، الثلاثاء، مصعدة بذلك أعمالها العسكرية في المنطقة.

وأثار الهجوم تنديدا دوليا واسعا بالنظر لأنه قد يتسبب في تصعيد التوتر في منطقة متوترة بالفعل.

وندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، بالهجوم الذي تعرضت له العاصمة القطرية الدوحة في الآونة الأخيرة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15 ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وتنظر واشنطن لقطر أيضا كحليف قوي في منطقة الخليج. ولعبت قطر دور الوسيط في محاولة ترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة ووضع خطة لمرحلة ما بعد الصراع في غزة.

وأكد ترامب، الثلاثاء، أن قرار إسرائيل بضرب قطر اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشدد على أن الهجوم على قطر لا يخدم المصالح الأميركية ولا الإسرائيلية.