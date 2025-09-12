العالم اليوم - إسرائيل تعيد إغلاق كرم أبو سالم.. وتمنع إدخال المساعدات لغزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعيد إغلاق كرم أبو سالم.. وتمنع إدخال المساعدات لغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 08:20 صباحاً - بعد فتح معبر كرم أبو سالم لمده 7 أسابيع وإدخال القافلة الـ35 من المساعدات الإنسانية، الخميس، عاودت السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ذلك في صبيحة، الجمعة.

كما واصلت السلطات الإسرائيلية تعنتها ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني. يشار إلى أنه تم إدخال 4586 شاحنة مساعدات على مدار 7 أسابيع من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.

