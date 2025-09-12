نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب - 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن انطلاق المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب-2025".

وجاء في بيان الوزارة أن هذه التدريبات ستكون المرحلة النهائية للتدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين في عام 2025.

وتهدف المناورات إلى تحسين مهارات القادة، وهيئات الأركان، ومستوى التفاعل والتدريب الميداني للمجموعات الإقليمية والحليفة، في تنفيذ المهام المشتركة للحفاظ على السلام وحماية المصالح وضمان الأمن العسكري، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.

كما من المقرر خلال المناورات التدرب على إدارة المجموعات العسكرية الإقليمية والحليفة، في تحديد مواقع العدوان على دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، وخيارات العمل المشترك المختلفة لتحييد التهديدات واستقرار الوضع على حدودها.

وتركز المرحلة الأولى من المناورات الاستراتيجية المشتركة، على إدارة التشكيلات والوحدات العسكرية في صد العدوان على دولة الاتحاد، وتنظيم التفاعل وجميع أنواع الدعم لتحقيق مهامها المقصودة. بينما سيتضمن المحتوى الرئيسي للمرحلة الثانية، توجيه القوى العسكرية لاستعادة وحدة أراضي دولة الاتحاد، وهزيمة العدو، بما في ذلك بمشاركة مجموعة تحالف من قوات من الدول الصديقة، حسب البيان.

يذكر أن المناورات ستجري في ميادين التدريب على أراضي جمهوريتي بيلاروس وروسيا وكذلك في مياه بحر البلطيق وبحر بارنتس