العالم اليوم - بعد "هجوم الدوحة".. نتنياهو يبحث خطط عملية احتلال غزة

انتم الان تتابعون خبر بعد "هجوم الدوحة".. نتنياهو يبحث خطط عملية احتلال غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مصغرا للحكومة "الكابينيت" لإجراء أول نقاش بعد محاولة استهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت أن الاجتماع سيناقش خطط عملية احتلال غزة، بالإضافة إلى تأثير محاولة الاغتيال على فرص صفقة الرهائن.

وكانت القناة أفادت أن وزراء الحكومة تلقوا تحديثا يفيد بأن إسرائيل غير متفائلة بنجاح عملية الاغتيال في قطر، وأن هناك أمرا واحدا واضحا وهو أن "النجاح الذي كانوا متأكدين من تحقيقه لم يتحقق"، مشيرة إلى أن "هذه هي الرسالة التي تم تداولها بين القدس وواشنطن".

كانت إسرائيل قد استهدفت اجتماعا لقادة حماس في الدوحة، مما أسفر عن مقتل 6، من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

وكشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن "معظم القادة نجوا"، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.

وأعربت قطر، الخميس، عن امتنانها الشديد لمسارعة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في إدانة "العدوان الإسرائيلي"، وإعرابها عن التضامن الواسع مع الدوحة.

وفي وقت سابق، بدأت إسرائيل تنفيذ خطة لإخلاء مدينة غزة شمالي القطاع من سكانها، تمهيدا لاحتلالها بالكامل.

وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطا داخلية تقودها أسر نحو 50 رهينة محتجزين في القطاع بين أحياء وأموات، تطالب بإبرام صفقة تنهي الحرب وتخرج الرهائن.