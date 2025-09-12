العالم اليوم - زراعة الشعر: صناعة عالمية تنمو بوتيرة غير مسبوقة

انتم الان تتابعون خبر زراعة الشعر: صناعة عالمية تنمو بوتيرة غير مسبوقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 10:23 صباحاً - شهدت صناعة زراعة الشعر نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لتصبح واحدة من أسرع القطاعات الطبية التجميلية توسعًا على مستوى العالم. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم سوق زراعة الشعر عالميًا بلغ نحو 11 مليار دولار، مع توقعات بوصوله إلى 49 مليار دولار خلال 9 سنوات فقط.

في العام الماضي، تم إجراء 4.3 مليون عملية زراعة شعر حول العالم، منها 1.5 مليون عملية في تركيا وحدها، مما يعكس المكانة المتقدمة للقطاع في بعض الأسواق العالمية.

وتشير البيانات إلى أن 87 بالمئة من عمليات زراعة الشعر يقوم بها الرجال مقابل 13 بالمئة للنساء، بينما يضطر 43 بالمئة من المرضى لإجراء أكثر من عملية واحدة بهدف زيادة كثافة الشعر.

تختلف تكلفة عمليات زراعة الشعر بشكل كبير من دولة إلى أخرى، حيث تُعد الولايات المتحدة الأعلى تكلفة بمتوسط يصل إلى 13 ألف دولار، مقابل تركيا الأقل بمتوسط 3000 دولار لكل عملية.

بعيدًا عن الطرق التقليدية، دخلت تقنيات حديثة مجال زراعة الشعر لتعزيز الدقة والفعالية، من بينها الزراعة الروبوتية والذكاء الاصطناعي لمساعدة الجراحين، بالإضافة إلى استخدام الخلايا الجذعية لتحفيز فروة الرأس على نمو الشعر.

وعلى الرغم من هيمنة الرجال على عمليات الزراعة، شهدت نسبة النساء الراغبات في هذه الإجراءات نموًا ملحوظًا خلال العامين الأخيرين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الجنسين بالحفاظ على مظهر الشعر وصحته.

من جانبه، أكد استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد بالمركز القومي للبحوث في مصر، الدكتور أمين شاروبيم، أن الإقبال على زراعة الشعر بين النساء يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن درجة الصلع تحدد مدى نجاح العملية، فيما تبقى أجرة ساعة الطبيب هي الكلفة الأكبر، في حين أسهم الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة هذه العمليات.