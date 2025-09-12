الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل البحث المتواصل عن الفاعل، ورصد مكآفاءات لمن يدلي بمعلومات تقود لضبطه، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، صورا للمشتبه به في اغتيال الناشط المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل تشارلي كيرك، الذي قتل الأربعاء في جامعة "يوتا فالي" الأميركية.

كاميرا مراقبة ترصد المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك .. صور

ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة لأحد المنازل القريبة من الجامعة، رجلا يرتدي ملابس سوداء بالكامل ويضع قبعة، وهو يسير بشكل غير متزن في شارع سكني بمدينة أوريم بولاية يوتا عند الساعة 11:49 صباحا، قبل أن يتجه نحو جامعة "يوتا فالي"، الواقعة على بُعد بضعة شوارع.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد وصل الرجل إلى حرم الجامعة في تمام الساعة 11:52 صباحا.

وبعد نحو 37 دقيقة، أي عند الساعة 12:29 ظهرا، وقع إطلاق النار الذي استهدف كيرك خلال إلقائه كلمة داخل الجامعة.

وخلال عملية الإجلاء، أظهرت الكاميرات طلاباً يغادرون بهدوء عبر الطريق المعبد، فيما شوهد شخص يرتدي الملابس ذاتها وهو يركض في فناء خلفي غير معبّد خلف بعض المنازل.

الشرطة أوضحت أن المشتبه به كان يسير مترنحا على الأرجح بسبب إخفائه بندقية قنص من طراز Mauser .30-06 أسفل ملابسه، وهي السلاح الذي تم العثور عليه لاحقاً في منطقة مشجرة قريبة.

وذكرت الشرطة أن قاتل كيرك "يبدو أنه في سن الدراسة الجامعية"، و"اندمج" مع الطلاب الجامعيين.

وطلب الـ"إف بي اي" مساعدة الجمهور في التعرف على هوية المشتبه به، وعرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تقود لضبط مطلق النار.

وجاء إعلان المكافأة على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من نشر صورا لشخص مشتبه به.