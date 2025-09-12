نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا والصين تعززان التعاون في مجال تطوير الموارد البشرية وسوق العمل النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت مؤسسة روساتوم الروسية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير الموارد البشرية وسوق العمل

جاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها وفد قسم الموارد البشرية في المؤسسة الصينية إلى روسيا.

ووقعت المذكرة تاتيانا تيرينتيفا، نائبة المدير العام لشؤون الموارد البشرية في شركة روساتوم، ولي تشانغ يو، القائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية في المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، وتنسيق الأنشطة لتطوير نهج يركّز على الإنسان في تدريب وتطوير الكوادر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مجتمعات الشباب والنساء في القطاع النووي بالبلدين.

وقالت تيرينتيفا خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت في متحف الذرة:

"نحن دائمًا منفتحون على الحوار، ونسعى إلى تطوير الشراكة مع المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك في الإطار متعدّد الأطراف الذي أسسناه ضمن منصة الطاقة النووية لدول بريكس".

وأضافت:

"الاتفاقية وخارطة الطريق الموقّعة اليوم ستُحدّد المراحل والأهداف ومجالات المسؤولية، ما سيُسهم في زيادة فاعلية عملنا المشترك. ونأمل في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير سوق العمل عالية التقنية وتنمية الموارد البشرية".

وتضمّن برنامج الزيارة، في جانبه العملي، جولات إلى معهد أوبنينسك للطاقة الذرية التابع للجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي"، والأكاديمية التقنية لشركة روساتوم في أوبنينسك، إضافة إلى الأكاديمية المؤسسية لشركة روساتوم في موسكو.

وفي الجانب الثقافي، شمل البرنامج زيارة أول محطة نووية في العالم، ومتحف الذرة في مركز المعارض الوطنية (في دي إن خا)، ومعرض "طاقة الأحلام" في حديقة زارياديه، المكرّس للذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية.

ويُعد التعاون بين شركة روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية أحد المحاور الاستراتيجية الأساسية، وهو جزء من منصة الطاقة النووية لدول بريكس، التي أُنشئت العام الماضي بوصفها تحالفًا طوعيًا يضم شركات ومجتمعات مهنية نووية من دول بريكس، وتشارك فيه المؤسسة الصينية بفاعلية