الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يعاني من المجاعة ونقص مياه الشرب وانتشار الأمراض بسبب سوء التغذية وغياب الشروط الصحية، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن اكتشاف إصابات جلدية خطيرة منتشرة بين جنود وحراس الجيش في وسط وجنوبي قطاع غزة.

انتشار إصابات جلدية خطيرة بين قوات الاحتلال بغزة

ولم تقدم الصحيفة العبرية تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الإصابات أو أسبابها، ولكنها أشارت إلى أن هذه الحالات تتركز بين قوات الاحتلال العاملة في قطاع غزة.

من ناحية ثانية، استشهد 36 فلسطينيا بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر الجمعة، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي.