العالم اليوم - عشرات القتلى في غزة بغارات ونيران إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر عشرات القتلى في غزة بغارات ونيران إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 01:24 مساءً - قتل 36 فلسطينيا، من بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع، منذ فجر الجمعة، من جراء غارات جوية ونيران أطلقتها القوات الإسرائيلية، بحسب مصادر طبية محلية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 14 مواطنا في غارة للجيش الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن 4 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، من جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

وفي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون من جراء قصف إسرائيلي.

أما في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، قتل شخصان وأصيب آخرون إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين، فيما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع الجلاء شمال المدينة.

كما قتل شخص وأصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي مدينة رفح، وقتل آخر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة، قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين من جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لأحد المنازل.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، توفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق على المدينة، بينما استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي 3 منازل فجر الجمعة شرقي دير البلح.