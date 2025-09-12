العالم اليوم - مدرب ليفربول: لا تتوقعوا رؤية إيساك 90 دقيقة

انتم الان تتابعون خبر مدرب ليفربول: لا تتوقعوا رؤية إيساك 90 دقيقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 02:20 مساءً - سيكون مشجعو ليفربول متحمسين لرؤية الوافد الجديد ألكسندر إيساك لأول مرة مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المدرب آرني سلوت قال، الجمعة، إن المهاجم السويدي سيتم الدفع به تدريجيا في الفريق.

وأتم إيساك صفقة انتقاله من نيوكاسل يونايتد مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) في اليوم الأخير لفترة الانتقالات لينهي بذلك ملحمة طويلة من التكهنات.

ولم يشارك اللاعب (25 عاما) سوى لlدة 18 دقيقة فقط هذا الموسم، وكانت مشاركته الوحيدة من على مقاعد البدلاء مع منتخب السويد في الهزيمة 2-صفر أمام كوسوفو يوم الإثنين الماضي.

وأشاد سلوت بمدرب منتخب السويد يون دال توماسون لاستخدامه إيساك على استحياء وقال إن ليفربول سيدفع بالمهاجم تدريجيا.

وقال سلوت للصحفيين: "سنتعامل مع أليكس كما فعلوا هم. لا تتوقعوا أن يشارك في كل مباراة لمدة 90 دقيقة.. هذا بالتأكيد لن يحدث في الأسابيع المقبلة. لقد غاب عن فترة التحضير للموسم الجديد، وغاب عن ثلاثة أو أربعة أشهر من التدريبات الجماعية".

وتابع: "علينا أن نجهزه تدريجيا خاصة أن الفريق تنتظره مباريات كثيرة، وليس لدينا بالكاد أي وقت للتدريب، سيكون ذلك تحديا كبيرا. ..لكننا لم نتعاقد معه للأسبوعين القادمين، لقد تعاقدنا معه لستة أعوام، لذا هذا ما يجب أن نضعه في الاعتبار وما يجب أن تضعه الجماهير في الاعتبار".

وكان ليفربول قريبا أيضا من التعاقد مع مدافع كريستال بالاس مارك جيهي لكن صفقة الدولي الإنجليزي فشلت.

وقال سلوت: "كنا نرغب في التعاقد معه بالطبع.. إذا شعرنا أنه يمكننا تعزيز الفريق فلن نتردد أبدا في القيام بذلك.. إنه أمر مؤسف، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن أيضا بالنسبة للاعب، على ما أعتقد.. لكنه في مكان جيد، حيث يلعب في بالاس، فاز بالدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مدرب جيد جدا. دعونا نرى ما يدخره المستقبل".

ويتصدر ليفربول الدوري بتسع نقاط من 3 مباريات.