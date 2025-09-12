العالم اليوم - الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 02:20 مساءً - استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات، نائب السفير الإسرائيلي لدى الدولة دايفيد احد هورساندي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن ريم بنت إبراهيم الهاشمي أبلغت نائب السفير الإسرائيلي "إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأكدت أن "هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وشددت على أن "أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك"، مؤكدة أن استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.