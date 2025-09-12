نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: تصريحات الغرب حول المناورات الروسية هيستيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الكرملين التصريحات الصادرة عن دول أوروبية ولا سيما بولندا حول مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية بـ "الهيستيرية"

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ردود الفعل هذه تأتي في إطار "الموقف المعادي" الذي تتبناه أوروبا تجاه موسكو.

وأضاف: "من البديهي أن تستقطب مثل هذه التدريبات انتباه الدول الحدودية. ففي الظروف الطبيعية للتعايش السلمي البناء والودي، كان ممثلو الدول الغربية دائما يتابعون سير المناورات الروسية وهي ممارسة معتادة. أما الآن، عندما تتبنى أوروبا موقفا معاديا، فإن كل هذا يتحول إلى انفعالات هيستيرية".

وذكّر بتصريحات سابقة للرئيس فلاديمير بوتين أكد فيها أن روسيا "لم تهدد أحدا"، وأن التوسع العسكري كان دائما يأتي من أوروبا باتجاه الحدود الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق مناورات "الغرب-2025" الاستراتيجية الروسية البيلاروسية على أراضي اتحاد روسيا وبيلاروس الغربية وفي بحري البلطيق وبارنتس، حتى الـ16 من الشهر.

وردا على ذلك أعلنت بولندا إغلاق حدودها بالكامل مع بيلاروس اعتبارا من ليلة الجمعة، وأرسلت 40 ألف جندي إلى حدودها الشرقية