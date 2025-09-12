نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي بعد هجوم الدوحة وسط توتر إقليمي ودولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعت دولة الإمارات، اليوم الجمعة 12 سبتمبر، نائب السفير الإسرائيلي لديها على خلفية الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية غاضبة.

أبوظبي تُدين

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، أبلغت الدبلوماسي الإسرائيلي إدانة أبوظبي الشديدة لما وصفته بـ "الاعتداء السافر والجبان" على دولة قطر، مؤكدة أن هذا التصعيد يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الخليج والمنطقة.

أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي

الوزارة شددت في بيانها على أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، معتبرة أن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداءً على أمن الخليج بأكمله، إضافة إلى كونه خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، كشف موقع بوليتيكو الأميركي أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعربت عن "إحباطها" من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب المخاوف من تعثر مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من المقرر أن يلتقي ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو في واشنطن لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

حالة من التوتر المتصاعد

تأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر المتصاعد في المنطقة، حيث يُنظر إلى الضربة على أنها خطوة غير مسبوقة قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي الخليجي والدولي.