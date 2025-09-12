العالم اليوم - الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة إعلانا حول حل الدولتين

انتم الان تتابعون خبر الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة إعلانا حول حل الدولتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم.

والإعلان المكون من 7 صفحات، ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة نظمته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، عن الصراع المستمر منذ عقود.

وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.

وحصل قرار يؤيد الإعلان على 142 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة "إعلان نيويورك"، الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديد لحل الدولتين، مع "إقصاء حركة حماس بطريقة لا لبس فيها".

ويدين النص الذي اعتُمد، حركة حماس وهجوم 7 أكتوبر 2023 بوضوح، ويطالبها بإلقاء السلاح.