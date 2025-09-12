الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت محافظة عجلون، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة توافد خلالها آلاف الزوار المحليين والعرب والأجانب إلى المواقع السياحية والأثرية والبيئية؛ مما انعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية.

حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون

وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، إن المحافظة استقبلت أكثر من 20 ألف زائر، شملت القلعة والتلفريك والمحمية والمسارات السياحية وراجب وغابات اشتفينا، فيما بلغت نسب إشغال المنشآت السياحية من مطاعم وشاليهات وبيوت ضيافة بنسبة 80 بالمئة.

وأكد متابعة كوادر المديرية للمواقع السياحية والتأكد من جاهزيتها والخدمات المقدمة فيها وفق أعلى المواصفات بما يضمن راحة الزوار ويعزز من التجربة السياحية.

وأضاف، أن موقع مار الياس المعتمد من الفاتيكان كموقع للحج المسيحي استقبل منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي 17063 زائراً من داخل وخارج الأردن، مشيراً إلى أهمية الموقع الذي يضم عدداً من الكنائس الأثرية ويُعد من أبرز الوجهات السياحية الدينية في المملكة.

وقال مدير محمية غابات عجلون عدي القضاة، إن المحمية شهدت إقبالاً واسعاً من العائلات والزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمسارات البيئية والأنشطة السياحية المقدمة فيها، مبيناً أن المحمية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير خدماتها وتوسيع برامجها الترفيهية والبيئية بما يلبي تطلعات الزوار ويحافظ على استدامة الغابات والتنوع الحيوي فيها.