نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بأغلبية ساحقة حول حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بأغلبية ساحقة.

وجاء في بيان للخارجية عبر منصة "إكس": "ترحب دولة فلسطين بالتصويت الجامع بأغلبية الدول على إقرار واعتماد إعلان نيويورك ومرفقاته، باعتباره مخرجًا للمؤتمر الأممي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي تم عقده برئاسة الأشقاء في السعودية ومعهم فرنسا. حيث صوتت 142 دولة، وامتنعت 12 دولة، وصوتت 10 دول ضد القرار".

وأشارت الوزارة إلى أن القرار هو الأول الذي تصدره الجمعية العامة في دورتها الـ80، معربة عن دولة فلسطين للمملكة العربية السعودية وفرنسا على جهودهما في ترؤس المؤتمر الدولي وما تبعه من جهد هام لتحويل إعلان نيويورك إلى خطة عمل فعلية بخطوات واضحة على المسارات السياسية والاقتصادية والقانونية، والأمنية.

كما ثمّنت الخارجية الفلسطينية دعم الدول التي رعت وصوتت لصالح القرار، كي يصبح إعلان نيويورك وثيقة رسمية أممية، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ مخرجات المؤتمر والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ووقف إطلاق النار، وإنهاء استخدام المجاعة كسلاح حرب، ومنع التهجير القسري، والإفراج عن الأسرى والرهائن.

وأكدت أن الخطوة المقبلة تتمثل في "تفعيل كل الأدوات لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مشددة على أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد لمواجهة العدوان والإجرام والاستيطان".

وقبل قليل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

وصوتت 142 دولة لصالحه، مقابل 10 دول صوتت ضد، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

وأكد مراسلنا أن قرار الجمعية جاء في الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي انعقد في نيويورك بين 28 و30 يوليو 2025.

وقد أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة معارضتهما الشديدة للقرار قبل التصويت، غير أن ذلك لم يمنع الجمعية العامة من إقراره بأغلبية واسعة.